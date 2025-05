Riecco Dan Friedkin: a Trigoria si fa la Roma

C'è chi è pronto a giurare che fosse in Italia già da diversi giorni, chi, invece, ha provato, quasi davanti all’evidenza, a negare la sua presenza nella Capitale. Di una cosa siamo certi: ieri mattina Dan Friedkin, 233 giorni dopo l’ultima volta, ha varcato i cancelli del Fulvio Bernardini di Trigoria poco prima delle 9. [...] Il presidente giallorosso ha avuto modo di incontrare e salutare Ranieri alla presenza della squadra, prima di iniziare una lunga serie di riunioni con Ghisolfi e Vitali. Ma nell’agenda di lavoro di Dan, oltre allo stadio e alla nomina del nuovo allenatore, c’erano diverse questioni da sistemare all’interno dell’organigramma societario. Nessuno è al sicuro quando Dan Friedkin varca le porte del Fulvio Bernardini e dentro Trigoria lo sanno molto bene. E anche questa visita ha portato i suoi effetti: oltre ad aver ufficializzato, nel ruolo di Chief Financial Officer, Jason Morrow, negli ultimi giorni sono stati sollevati dal loro incarico due figure dirigenziali, una nel comparto delle risorse umane mentre l’altra nel team dei collaboratori di fiducia della proprietà. [...] I ben informati indicano la giornata del 12 maggio come una data importante sul fronte stadio. Infatti il Campidoglio è pronto a ricevere il progetto (parziale) del nuovo impianto di proprietà giallorosso, contestualmente all’inizio dei saggi archeologici nella zona di Pietralata, dove sorgerà la nuova casa del club giallorosso. Sarà premura di Dan Friedkin assicurarsi che tutto il lavoro preliminare sia stato svolto in maniera corretta, prima dell’invio della PEC al Comune. [...] Difficile credere che la svolta per la panchina sia imminente e che l’annuncio sia davvero dietro l’angolo. La squadra è in piena corsa Champions e con il Milan ci sarà il giusto tributo alla carriera di Ranieri, all’ultima all’Olimpico. Servirà quindi ancora qualche giorno per scoprire il prescelto e non è detto, in tal senso, che la presenza del Presidente sarà una “condicio sine qua non” per l’annuncio. [...]

(Il Romanista)