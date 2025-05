Pellegrini vorrebbe un regalo

[...] La sentenza della risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto dopo l’infortunio in allenamento è brutale: lesione a un tendine della coscia destra. Il suo campionato è fi nito quindi domenica scorsa nell’intervallo di Roma-Fiorentina. Non solo: i tempi di recupero si annunciano lunghi. [...] Alla fine Pellegrini dovrebbe cavarsela con una terapia conservativa che comunque gli impedirà di allenarsi al massimo per un paio di mesi: arrivederci al ritiro estivo, insomma, con buone possibilità di rientro per l’inizio del prossimo campionato. [...] Il capitano ha comunque accettato con fatalismo l’infortunio, spostando la mente sul bene collettivo. E ai compagni ha chiesto immediatamente un favore: conquistare il quarto posto anche senza di lui, con l’obiettivo di ritrovare la Roma in Champions League dopo sei anni di astinenza. Da parte sua sosterrà la squadra. Non partirà per Bergamo lunedì, essendo impegnato tra terapie e nuovi accertamenti, ma andrà in panchina nelle successive partite, all’Olimpico contro il Milan e a Torino, sperando di festeggiare insieme a tutti i tifosi. [...] Pellegrini ha sempre dato la priorità alla Roma e non cambierà idea, nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2026. La sua idea è prolungare l’esperienza da capitano nella squadra del cuore: anche a gennaio, quando è stato molto vicino al Napoli, ha bloccato ogni trattativa. [...] Salvo situazioni imprevedibili, comincerà la stagione senza strappi e senza rinnovo, sapendo che Friedkin non sottoporranno proposte a scatola chiusa. Ma dentro di sé è convinto di poter riconquistare il presidente, che proprio in queste ore è a Trigoria: anche cinque anni fa firmò il contratto a pochi mesi dalla scadenza. In quel caso lo convinse a rimanere un signore che non capita tutti i giorni dalle parti di Trigoria: José Mourinho.

(Corsport)