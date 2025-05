Svilar, la Roma aspetterà l'estate per valutare offerte importanti

[...] E poi c'è la questione legata a Mile Svilar, con Dybala il giocatore più forte della Roma attuale. Ghisolfi anche di recente ha sottolineato come non ci sia fretta, anche se in realtà il tempo iniziare ad essere poco per risolvere la questione. Perché entrare nel penultimo anno di contratto sarebbe un autogol, soprattutto se parli di un fenomeno che guadagna appena 900mila euro. Impressioni? La Roma aspetterà l'estate per vedere se dovessero arrivare offerte importanti da poter eventualmente valutare. Da capire, però, come la prenderà nel frattempo Svilar. [...]

(Gasport)