Trigoria, -2 all'Atalanta: sorrisi e lavoro (FOTO e VIDEO)

Prosegue il lavoro della Roma in vista della sfida contro l'Atalanta, gara valida per la 36esima giornata di Serie A in programma a Bergamo lunedì sera. La squadra si è allenata questa mattina al Fulvio Bernardini agli ordini di Claudio Ranieri, che non potrà contare sull'infortunato Pellegrini (oltre a Dybala) nelle ultime tre partite di campionato. Durante la seduta il tecnico ha incitato vari singoli tra i quali Dovbyk, Shomurodov e Ndicka. Gli scatti della sessione d'allenamento: