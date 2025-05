Femminile, FIORENTINA-ROMA 0-1 (48' rig. Giugliano): segui in tempo reale. Haavi atterrata in area, dal dischetto Giugliano non sbaglia

Roma alla ricerca della Champions League. La squadra di Alessandro Spugna scende in campo alle 15.00 al Viola Park per sfidare la Fiorentina nella gara che vale la qualificazione alla competizione europea nell'ultima giornata della Poule Scudetto. Per l'occasione il tecnico sceglie Ceasar in porta, Troelsgaard e Kuhl a centrocampo con Giugliano. Davanti Pilgrim e Haavi supportano Giacinti.

IL TABELLINO

FIORENTINA: Fiskerstrand; Faerge, Ballisager, Erzen; Severini, Curmark, Catena, Snerle; Boquete; Janogy, Bredgaard.

A disp.: Durante, Longo, Della Peruta, Georgieva, Sarti, Pastrenge, Cherubini, Bettineschi, Filangeri, Ciabini, Lombardi.

All.: De La Fuente.

ROMA: Ceasar; Thogersen, Cissoko, Linari, Di Guglielmo; Troelsgaard, Kuhl, Giugliano; Pilgrim, Giacinti, Haavi.

A disp.: Viens, Corelli, Glionna, Oladipo, Pante, Pandini, Kresche, Catena, Kim.

All.: Spugna.

Arbitro: Filippo Colaninno. Assistenti: Emanuele Fumarulo - Davide Fedele. IV uomo: Sabatino Ambrosino.

Rete: 48' rig. Giugliano.

Note: ammonita Ballisager (F). Recupero: 1' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

48' - GOL DELLA ROMA! Dal dischetto Giugliano non sbaglia e porta avanti la Roma.

47' - RIGORE PER LA ROMA! Erzen sgambetta Haavi in area viola, nessun dubbio per il direttore di gara.

45' - Al via la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1' - Termina il primo tempo senza reti.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Occasione Roma: Haavi non aggancia il suggerimento in area, in uscita Fiskerstrand anticipa la giallorossa e poi la travolge.

31' - TRAVERSA DELLA ROMA! Dalla distanza Troelsgaard libera il destro e centra la traversa.

19' - Contatto in area viola tra Snerle e Haavi, per l'arbitro non c'è nulla e le giallorosse protestano.

8' - Cissoko a terra. Nessun problema per la giallorossa, che si rialza.

1' - Al via il match.