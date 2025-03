Manca l'accordo per il rinnovo di Svilar. Stadio Roma: ieri tavolo tecnico al Campidoglio sulla mobilità. Inaugurato il campo sportivo in onore di Mazzone

Giornate di riposo in casa Roma, con la squadra che domani tornerà ad allenarsi per iniziare a preparare la partita contro il Lecce, valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma sabato 29 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare.

Grande apprensione per le condizioni di Paulo Dybala, il quale resterà ai box almeno un mese: la Joya sta chiedendo pareri sul percorso di riabilitazione migliore e deve decidere se optare per la terapia consecutiva o addirittura ricorrere all'intervento chirurgico. Intanto è sbarcato nella Capitale anche Carlos Novel, agente del numero 21.

Per quanto riguarda il mercato, c'è ancora distanza sul rinnovo di Mile Svilar: la prima offerta non è stata ritenuta all'altezza da parte dell'entourage del portiere e inoltre sulle sue tracce c'è anche il Fenerbahce di José Mourinho.

Novità sul fronte stadio giallorosso a Pietralata: ieri è andata in scena un nuovo tavolo tecnico al Campidoglio ed è stato illustrato lo studio sulla mobilità. Mentre oggi è stato inaugurato il campo sportivo in onore dell'ex allenatore della Roma Carlo Mazzone.

