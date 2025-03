Mazzone: inaugurato il campo sportivo in onore dell'allenatore. Presente Gualtieri, c'è Lombardo (FOTO e VIDEO)

Un campo per ricordare Carlo Mazzone nel giorno del suo compleanno. Oggi pomeriggio va in scena l'inaugurazione del campo sportivo di Via dei Capasso a Bravetta intitolato allo storico allenatore della Roma, scomparso il 19 agosto 2023, su iniziativa del Municipio XII. All'evento sono presenti la famiglia Mazzone (moglie, sorella, figlia e i pronipoti) e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ci sono anche Maurizio Lombardo, segretario generale della Roma in rappresentanza del club, e gli ex giallorossi Sebino Nela e Massimiliano Cappioli.

Durante l'evento è intervenuto il presidente del Municipio e a seguire ha preso parola anche il Sindaco.