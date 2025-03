Calciomercato Roma, rinnovo Svilar: manca l'accordo, prima offerta del club ritenuta non all'altezza. Piace anche al Fenerbahce

Dopo i rinnovi di Niccolò Pisilli e Leandro Paredes, la Roma lavora al prolungamento di contratto di Mile Svilar, in scadenza nel 2027. Secondo gli aggiornamenti del sito dell'esperto di calciomercato, al momento non è stato ancora trovato un accordo tra le parti e il rinnovo è lontano. La settimana scorsa la Roma ha presentato una prima offerta all'entourage di Svilar, che ora guadagna un milione di euro: il club ha offerto un prolungamento da 1,6 milioni più bonus e la proposta è stata reputata dal giocatore lontana dalle aspettative ma non è stata inviata una contro-richiesta.

Svilar sta bene a Roma e vorrebbe restare nella Capitale e la Roma ha la priorità di trovare un accordo. Il classe '99 ha attirato l'interesse di molte squadre, tra le quali il Fenerbahce di José Mourinho: il club turco ha pensato di intavolare uno scambio con Livakovic.

(gianlucadimarzio.com)

