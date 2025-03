ECA: Dan Friedkin a Bruxelles per le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo (FOTO)

Tappa in Belgio per Dan Friedkin: il presidente giallorosso ha partecipato a Bruxelles alle riunioni dell'ECA, associazione dei club europei di cui è membro. L'ECA si è riunita a Bruxelles per tenere i primi incontri del consiglio e del comitato esecutivo del 2025 con l'obiettivo, si legge nella nota dell'organismo, di rafforzare il legame con le principali istituzioni europee e promuovere il modello sportivo europeo.

ECA has held its first Board and Executive Committee Meetings of 2025 in Brussels ??

These meetings provided ECA and its Board & ExCo with a valuable opportunity to strengthen ties with key EU institutions and advocate for the European Sport Model.

pic.twitter.com/E8se4WHgUV

— ECA (@ECAEurope) March 19, 2025