Calciomercato Roma, da Banks a Marmol: i nomi per il post Hummels

Alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione, Florent Ghisolfi lavora anche per migliorare la rosa. Secondo il portale dedicato al calciomercato, la Roma partirà dalla difesa in caso di addio di Mats Hummels, a oggi più lontano dai giallorossi. Tra gli obiettivi estivi del club dei Friedkin c'è il classe 2006 Banks per cui la Roma a gennaio aveva offerto 7 milioni di euro più 1 di bonus all'Augsburg. Sul taccuino del ds francese ci sono anche Balerdi del Marsiglia e Marmol del Las Palmas.

(calciomercato.com)

