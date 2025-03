Calciomercato Roma: alla corsa per Lucca si aggiungono anche Napoli ed Inter

Dopo averlo puntato durante il calciomercato invernale, la Roma continua a monitorare Lorenzo Lucca per il prossimo anno. L'attaccante dell'Udinese, fin qui autore di 12 gol in 31 presenze, è il profilo individuato da Florent Ghisolfi per fare da vice Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sulle tracce del classe 2000 ci sarebbero anche Napoli ed Inter. Antonio Conte vorrebbe Lucca per affiancarlo a Romelu Lukaku, mentre, Simone Inzaghi starebbe cercando un'altra punta da aggiungere alla collaudata coppia Lautaro-Thuram.

(sport.sky.it)

