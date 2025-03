Metro, parcheggi e ponti: ieri al Campidoglio il tavolo tecnico sullo Stadio della Roma

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Quello andato in scena ieri in Campidoglio, più che un tavolo tecnico, è sembrato un corposo anticipo della Conferenza dei Servizi che (speriamo) presto verrà chiamata a decidere delle sorti del nuovo Stadio della Roma. Non fosse altro per la quantità e qualità degli Enti e dei Dipartimenti chiamati a presenziare all’illustrazione dello studio sulla mobilità redatto dalla Roma e dai suoi progettisti. [...]

La prima novità ci parla di una rimodulazione del rapporto tra spettatori che si muovano da e per lo stadio con mezzi pubblici e quelli che lo facciano con mezzi privati. Da preliminare e secondo il Pubblico Interesse questo rapporto era fissato al 50%, ora invece l’ago della bilancia si sposta verso i primi, che passano al 55%, soprattutto se non quasi esclusivamente con metropolitana e treni (preferiti quindi ai bus). [...]

Confermati invece i tre ponti previsti. I parcheggi dovrebbero essere 8, di cui uno dedicato alla tifoseria ospite, uno ai media e uno ai mezzi di soccorso. [...] Un lavoro corposo quindi che ha riscontrato un primo parere positivo dal Comune.

