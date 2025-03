-1 a Roma-Cagliari, Ranieri: "L'espulsione di Hummels severa, Dovbyk? Deve fidarsi di noi". Celik out anche contro i sardi, ok Dybala

Ad un giorno dal decisivo match di Serie A contro il Cagliari, Claudio Ranieri è voluto intervenire in conferenza stampa per chiarire alcuni punti. Il primo fra tutti, l'espulsione di Hummels contro l'Athletic Bilbao. Il tecnico della Roma ha rivisto la sua posizione, definendolo un provvedimento severo. Infine, Sir Claudio ha risposto ad alcune domande sulla recente crisi di Artem Dovbyk e, ha negato problemi tra il club e Manu Koné.

In giornata, la Roma ha inoltre diramato la lista dei convocati per la partita contro il Cagliari, che si disputerà domani alle 16:00. Il match è stato posticipato di un'ora, a causa della maratona della Capitale che comincerà alle 8:30 e che passerà anche per la zona dello stadio Olimpico. La Lega Serie A ha quindi preferito riprogrammare la sfida di campionato, inizialmente prevista per le 15:00, per evitare problemi logistici e di traffico. Contro il Cagliari, mister Ranieri dovrà fare a meno dell'infortunato Zeki Celik, mentre nessun problema per Paulo Dybala che è stato regolarmente convocato.

IL MESSAGGERO - ORA TUTTO SUL CAMPIONATO. IL FUTURO PASSA DALL'EUROPA

LA REPUBBLICA - SVILAR, EROE TRA I PALI MA ANCORA SENZA RINNOVO

CORSERA - COSE DA MATS: IL PROFESSORE È SPARITO

IL TEMPO - NON SOLO I GOL: DOVBYK CERCA LA SVOLTA

IL ROMANISTA - CELIK SALTERÀ LA SFIDA CONTRO IL CAGLIARI. NESSUN PROBLEMA FISICO PER DYBALA

ROMA-CAGLIARI: LE INFO PER I TIFOSI. CANCELLI APERTI ALLE 14

CORSPORT - RETROSCENA TURPIN: SALA PRIVATA ALL'AEROPORTO DI BILBAO PER EVITARE I ROMANISTI

CONFERENZA STAMPA, RANIERI: "SEVERA L'ESPULSIONE DI HUMMELS. DOVBYK DEVE REAGIRE, DYBALA UN PUNTO FERMO ANCHE DEL PROSSIMO ANNO. KONÉ E SAELEMAEKERS? NESSUN PROBLEMA..."

CAGLIARI, NICOLA: PRATI PUÒ GIOCARE, PALOMINO SARÀ TITOLARE. LA ROMA É UNA SQUADRA COMPETITIVA"

HUMMELS: "RANIERI HA FATTO LA DIFFERENZA. PER IL FUTURO VEDREMO..." (VIDEO)

ROMA-CAGLIARI, I CONVOCATI DI RANIERI: OUT CELIK, OK DYBALA

