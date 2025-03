Svilar, eroe tra i pali ma ancora senza rinnovo

Nonostante la sconfitta e l'eliminazione dall'Europa League, Mile Svilar è stato uno dei migliori in campo, autore di interventi decisivi che hanno evitato un passivo peggiore per la Roma. Il portiere belga, diventato una colonna portante della squadra, è al centro delle trattative per il rinnovo del contratto.

Il ds Ghisolfi ha dichiarato che Svilar "è il futuro della Roma", ma ha anche sottolineato: "Se un giocatore non vuole stare qui, noi non ci metteremo a pregarlo, perché la maglia della Roma si merita. Svilar la merita. Ha fornito prestazioni di altissimo livello, ha una mentalità top e stiamo lavorando sul rinnovo". (...) La Roma è ottimista, ma la richiesta di Svilar è alta, circa 4 milioni l'anno, per allontanare le sirene della Premier League e blindare il suo futuro in giallorosso. Il contratto attuale è da 1 milione di euro fino al 2027.

La distanza tra domanda e offerta è ancora ampia e l'entourage del giocatore temporeggia. (...) Se la Roma vuole trattenere uno dei suoi gioielli più preziosi, dovrà presentare un'offerta importante, degna di un top player come Svilar.

(Repubblica)