Celik salterà la sfida contro il Cagliari. Nessun problema fisico per Dybala

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Con il morale basso ma con la voglia di rialzare immediatamente la testa e di provare a centrare la qualificazione in Europa (per la prossima stagione) tramite campionato. Dopo la buia notte vissuta a Bilbao, la Roma è tornata subito sui campi di Trigoria per iniziare a preparare la sfida di domani contro il Cagliari. Il match avrà inizio alle ore 16.00, gara posticipata di un'ora (l'orario iniziale era alle 15.00) a causa della maratona che passerà al Foro Italico poche ore prima.

Claudio Ranieri può contare su tutto l'organico tranne per Zeki Celik. Lo staff medico aveva provato a recuperarlo in extremis per la sfida del San Mamés contro l'Athletic Club, ma l'impresa non è stata raggiunta, con il turco che è rimasto nella Capitale. (...) Nella seduta di allenamento di ieri Celik ha svolto lavoro a parte, mentre la squadra - come da programma post gara - è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato contro il Bilbao ha svolto parte atletica e palestra, mentre chi è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti o chi è subentrato si è allenato regolarmente sul campo.

In queste ore Ranieri è al lavoro per sciogliere gli ultimi dubbi relativi all'undici titolare che scenderà in campo contro il Cagliari. (...)