Cose da Mats: il professore è sparito

Mats Hummels, arrivato alla Roma come un "professore" di calcio, si è ritrovato suo malgrado al centro delle critiche dopo l'eliminazione dall'Europa League. Il suo errore nella partita contro l'Athletic Bilbao ha pesato come un macigno sulla stagione giallorossa, offuscando le buone prestazioni offerte in precedenza.

Nonostante le qualità indiscusse, Hummels verrà ricordato per gli errori commessi nelle due gare decisive della stagione: l'espulsione contro l'Athletic Bilbao e la prestazione negativa contro il Milan in Coppa Italia. (...) L'errore di Bilbao, in particolare, è stato definito un gesto di sufficienza e autolesionismo, costringendo la Roma a giocare in dieci per gran parte della partita.

(...) Quella di Bilbao era la grande occasione per Hummels di riscattarsi, ma si è trasformata in un incubo. Le sue serate storte hanno pesato sulla stagione della Roma, che ora dovrà concentrarsi sul campionato per cercare di conquistare un posto in Europa. L'errore in Europa ha offuscato i tre mesi di Claudio e ha preannunciato la lenta e inesorabile parabola discendente di Hummels. Ora nessuno lo esorta a rinnovare, come avveniva un mese e mezzo fa. E ciò che divertiva del personaggio - l'utilizzo spensierato dei social - viene aspramente criticato. (...)

(corsera)