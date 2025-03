DE SANTIS: "Il dietrofront di Ranieri sul rosso a Hummels? La dichiarazione reale è quella a caldo" - CAMELIO: "L'acquisto di Dovbyk un errore allucinante"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la conferenza stampa di Claudio Ranieri alla vigilia del match tra Roma e Cagliari: "Il dietrofront dell'allenatore sull'espulsione di Hummels? La dichiarazione reale è quella a caldo", dice Matteo De Santis. Enrico Camelio, invece, si sofferma su Artem Dovbyk: "È stata una spesa sbagliata, si tratta di un errore allucinante sul mercato".

L’obiettivo massimo credo sia l’Europa League, se davanti vanno piano si può pensare al resto. La Roma salverebbe una stagione partita malissimo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quando ho saputo della conferenza di Ranieri ho pensato "Spero non sia vero". Il dietrofront dell'allenatore sull'espulsione di Hummels? La dichiarazione reale è quella a caldo (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non mi aspettavo che Ranieri tornasse sui suoi passi per quanto riguarda l'espulsione di Hummels. Non credo che sia stato imbeccato dalla proprietà a dire quelle cose (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dovbyk? È stata una spesa sbagliata e lo dico da tempo. Si tratta di un errore allucinante sul mercato (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dovbyk presenza spettrale, come se non fosse sceso in campo contro l'Athletic Club (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)