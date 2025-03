Ora tutto sul campionato. Il futuro passa dall'Europa

Dieci partite, dieci finali. Dopo l'eliminazione dall'Europa League, la Roma è chiamata a concentrare tutte le sue energie sul campionato, dove l'obiettivo Champions League è ancora raggiungibile. Si parte dalla sfida di domani contro il Cagliari.

Il calendario, però, è tutt'altro che semplice, con i giallorossi che dovranno affrontare quasi tutte le big del campionato. (...) Nonostante le difficoltà, la Roma può contare su un fattore positivo: l'assenza di impegni infrasettimanali da qui a maggio, una situazione che non si verificava dal 2019.

(...) La Roma, settima in classifica, affronterà Juventus, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan da qui alla fine del campionato. Un calendario impegnativo, ma con il vantaggio di giocare la maggior parte delle partite in casa. Lo stato di forma della squadra fa ben sperare, con dodici risultati utili consecutivi in Serie A. (...)

Ranieri punterà sui migliori giocatori a disposizione, da Dybala a Paredes e Angeliño, per cercare di raggiungere l'obiettivo Champions League. Ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il Cagliari. Scalpitano Pellegrini e Koné, che non hanno giocato neanche un minuto al San Mames. Ieri notte Koné è stato l'unico a non tornare in pullman con la squadra dall'aeroporto di Fiumicino.



(Messaggero)