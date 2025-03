Cagliari, Nicola: "Prati può giocare, Palomino sarà titolare. La Roma è una squadra competitiva"

Alla vigilia del match di domani contro la Roma il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore del club sardo.

Zappa si sostituisce cercando in rosa o si cerca un cambio di modulo?

"Zappa non avrebbe comunque giocato questa partita. Abbiamo già lavorato in ritiro su altri modi di stare in campo o utilizzando Zortea che può stare in campo in due modi. Abbiamo lavorato bene questa settimana con due intuizioni da sperimentare".

Ci sono altri infortunati? Che Roma vi aspettate?

"Coman siamo fiduciosi che durante la sosta possa recuperare, Luvumbo sta risolvendo un problema sorto dalla distorsione alla caviglia, ma anche su di lui siamo fiduciosi. Con Gaetano stiamo rispettando alcuni acciacchi che si porta dietro da tempo. La Roma ha invertito la tendenza con Ranieri, è una squadra costruita per essere competitiva, in Coppa avevano un avversario tosto, nonostante i giocatori di livello, gli errori possono capitare a chiunque. La Roma ha fatto la partita che doveva fare. Andiamo in uno stadio importante, contro un avversario di livello, da qui nasce il desiderio di misurarsi con giocatori forti".

Se tornasse indietro contro il Genoa inserirebbe di nuovo Augello invece che Felici?

"Devo sempre valutare ciò che è giusto dire, quindi, io rifarei la sostituzione perché avevo le mie ragioni legate allo stato mentale dei miei giocatori e sono contento che abbiamo dimostrato una squadra competitiva. Quel punto è un punto di valore. Prati può giocare e Palomino sarà titolare".

La coperta è un po' corta. La Roma dove si può colpire? Chi gli toglieresti?

"Quando si è parlato di mercato si è parlato di avere giocatori con caratteristiche diverse. Era una considerazione mia e della società. Bisogna poi vedere cosa si può fare. Nel momento in cui non ci sono caratteristiche per un certo modo di stare in campo non ha senso. In qualsiasi modo stiamo in campo cerchiamo sempre le stesse triangolazioni e la squadra non si fossilizza nel fare solo una cosa. Questo è avvincente e stimolante. La Roma è altamente competitiva in questo momento, ma ogni squadra ha pregi e difetti. È difficile trovare dei difetti alla Roma, dovremo essere bravi ad essere molto aggressivi in certe situazioni, a togliere spazio senza rinunciare a creare gioco. Questa settimana ci siamo focalizzati sulla fluidità del gioco e nell'attaccare la linea avversaria".