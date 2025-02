Zalewski in prestito all'Inter: è già a Milano. Offerte per Dahl e Celik, sondaggio del Gala per Cristante. In entrata non si sblocca l'affare Marmol

Domani la Roma tornerà in campo dopo la vittoria ottenuta contro l'Eintracht Francoforte e alle ore 20:45 affronterà il Napoli nel big match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Tra i convocati non figura Nicola Zalewski, il quale sarà un nuovo giocatore dell'Inter: le società hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso (600.000 euro) con diritto di riscatto fissato a 6/6.5 milioni e il giocatore ha già raggiunto Milano.

Ipotesi addio anche per Samuel Dahl e Mehmet Zeki Celik: il primo è seguito dal Benfica (offerto un prestito con diritto di riscatto e attualmente in vantaggio sul Besiktas), mentre il secondo ha ricevuto una proposta in prestito con obbligo di riscatto dal Fulham ma Claudio Ranieri non è convinto di liberare il terzino per paura di non riuscire a trovare un sostituto. Da registrare un sondaggio del Galatasaray nei confronti di Bryan Cristante.

In entrata, invece, si punta Mika Marmol: anche oggi c'è stato un contatto tra la Roma e il Las Palmas, ma la società spagnola continua a chiedere i 10 milioni della clausola rescissoria e l'intesa è piuttosto lontana.

