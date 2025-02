ROMA-NAPOLI: le info per chi sarà allo stadio. Cancelli aperti dalle 18:15 (COMUNICATO)

Domenica alle 20:45 in più di 60mila assisteranno al big match tra Roma e Napoli allo stadio Olimpico. I cancelli apriranno alle 18:15 e visto l'enorme afflusso, il club consiglia di partire da casa per tempo, in modo da arrivare almeno 90 minuti prima del fischio d'inizio. Inoltre, a partire dalla gara contro i partenopei, gli abbonati di Serie A potranno ritirare il "Welcome Pack" all'interno della lounge dello Stadio Centrale del Tennis, ovvero vicino all'AS Roma Store di Via delle Olimpiadi.

(asroma.com)

