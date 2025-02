Calciomercato Roma, Zalewski ad un passo dall'Inter: il classe 2002 lascerà i giallorossi in prestito con diritto di riscatto

Nicola Zalewski è vicinissimo a lasciare la Roma. L'esterno polacco, dopo aver rifiutato il Marsiglia qualche giorno fa, è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Come riportato da Fabrizio Romano su X, i nerazzurri hanno ceduto Tajon Buchanan al Villarreal e hanno affondato il colpo per il classe 2002 che approderà alla corte di Simone Inzaghi in prestito con diritto di riscatto. I giallorossi, prima di dare il via libera hanno dovuto necessariamente rinnovare il contratto di Zalewski, in scadenza a giugno di quest'anno.

⚫️??? Inter are closing in on Nicola Zalewski deal as negotiations are underway, final stages with AS Roma.

New deal at Roma being completed and then he’s set to join Inter on loan until June with buy option clause.

??? Tajon Buchanan has joined Villarreal, as reported. pic.twitter.com/CK2zlJyZ3B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025