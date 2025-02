Primavera, LECCE-ROMA 0-1: segui in tempo reale. Giallorossi avanti con un eurogol di Di Nunzio

Dopo la vittoria nel derby, alle 13:00 la Roma Primavera torna in campo per affrontare il Lecce di mister Scurto. I ragazzi di Falsini sono alla ricerca di un altro successo per mantenere il primato in classifica e tenere distante la Fiorentina. I pugliesi, invece, sono all'undicesimo posto con 30 punti.

IL TABELLINO

LECCE: Rafaila; Russo, Addo, Gorter, Winkelmann, Kovac, Delle Monache, Pacia, Ubani, Mboko Mundondo, Denis.

A disp: Verdosci, Yilmaz, Regetas, Lami, Agrimi, Minerva, Pantaleo, Zanotel, Paglialunga, Pejazic, Sandro.

All: Scurto

ROMA: De Marzi, Golic, Romano, Levak, Graziani, Nardin, Coletta, Reale, Cama, Di Nunzio, Zefi.

A disp: Jovanovic, Stomeo, Seck, Marazzotti, Mlakar, Terlizzi, Almaviva, Della Rocca, Sugamele, Marchetti, Bah.

All: Falsini

Arbitro: Milone Stefano

Assistenti: Fracchiola, Cataneo

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

39' - GOOOL DELLA ROMA, 0-1. Eurogol da parte di Di Nunzio che riceve palla poco fuori dall'area leccese e scarica in porta. Conclusione che si infila all'angolino e batte Rafaila.

29' - Cama ad un passo dalla rete del vantaggio. Il classe 2007 si ritrova il pallone tra i piedi a due passi da Rafaila e tenta il tiro, ma è troppo centrale. L'estremo difensore del Lecce para.

26' - Prima occasione della Roma. Kevin Zefi parte dalla metà campo e con una serie di finte arriva al limite dell'area. Invece di allargare il gioco, il calciatore giallorosso tenta il tiro a giro verso la porta. Il pallone fa la barba al palo ed esce fuori.

15' - Il Lecce ci prova con Pacia. Il calciatore dei pugliesi recupera un buon pallone in mezzo al campo, avanza e tenta il tiro dalla lunga distanza. Conclusione che finisce di poco fuori.

1' - Inizia il match tra Lecce e Roma.