Calciomercato Roma, dalla Turchia: accordo tra il Besiktas e Dahl, si cerca l'intesa con i giallorossi. Offerto un prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il Beşiktaş avrebbe fatto un'offerta di prestito con opzione di acquisto per Samuel Dahl, terzino sinistro della Roma arrivato per 4 milioni nella sessione estiva di mercato. Il terzino svedese classe 2003 finora ha registrato solo 3 presenze con la maglia della Roma, per un totale di appena 60 minuti.

? Beşiktaş, AS Roma forması giyen Samuel Dahl için satın alma opsiyonlu kiralık teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 1, 2025

Secondo l'aggiornamento del giornalista turco, il Besiktas ha raggiunto un accordo con Samuel Dahl. Proseguono, invece, la trattativa tra la Roma e la società bianconera.