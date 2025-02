Serie A Femminile, ROMA-SAMPDORIA 2-0 (18' e 41' Giugliano): segui in tempo reale. Fine primo tempo

Periodo di luci ed ombre per la Roma Femminile, reduce da due sconfitte nelle ultime 3 gare di Serie A. Le giallorosse di mister Spugna, attualmente al terzo posto, cercano continuità contro la Sampdoria. Le blucerchiate occupano il penultimo posto con 8 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Kresche; Thøgersen, Linari, Minami, Di Guglielmo, Greggi, Troelsgaard, Giugliano; Corelli, Viens, Haavi. A disp.: Ceasar, Merolla, Giacinti, Aigbogun, Dragoni, Pilgrim, Glionna, Pandini, Cissoko, Kuhl, Galli

All. Alessandro Spugna

SAMPDORIA: Tampieri; Pittaccio, Re, Heroum; Bertucci, Colombo, Fallico, Nano; Cimò, Baldi, Arcangeli. A disp.:Nespolo, Panzeri, bercelli, Della Peruta, Alvarez, Burbassi, Pisani, Zilli

All. Stefano Castiglione

Arbitro: Maria Marotta. Assistenti: Daniel Cadirola - Luca Bernasso. Quarto Ufficiale: Pierludovico Arnese

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

45' - Termina il primo tempo.

41' -RADDOPPIO ROMA! Greggi serve GIugliano sui 20 metri, la quale stoppa e poi calcia direttamente in porta mandando il pallone sotto l'incrocio.

36' - Ci prova la Samp con Colombo che prova la conclusione al volo non trovando, però, lo specchio.

21' - Viens viene pescata da Troelsgaard in profondità e, una volta in area, prova la conclusione, ma Tampieri è attenta e devia in calcio d'angolo.

18' - GOL DELLA ROMAA! Dopo una lunga manovra giallorossa al limite dell'area avversaria, Giugliano riceve il pallone e dal limite prova il tiro a giro con il mancino che si insacca sotto l'incrocio.

13' - Ci priva Linari. Giugliano batte il calcio di punizione dalla destra, il pallone passa sul secondo palo dove c'è Linari che di testa manda alto da ottima posizione.

1'- Al via il match