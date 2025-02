La Roma continua a lavorare per regalare a Ranieri un difensore centrale dopo la partenza di Mario Hermoso. Come scrive Gianluca Di Marzio, c'è stato un contatto con il Las Palmas per portare Mica Mármol nella Capitale. L'intesa tra i club, però, appare al momento distante. La richiesta degli spagnoli, infatti, è di 10 milioni, ovvero il valore della clausola. Al momento la proposta dei giallorossi è lontana da questa cifra.

(gianlucadimarzio.com)

