Calciomercato Roma, il Fulham ci prova per Celik: offerta in prestito con obbligo di riscatto

Il Fulham ci prova per Zeki Celik in questi ultimi giorni di mercato. Come scrive Fabrizio Romano su X, infatti, il club londinese ha chiesto il giocatore turco in prestito con obbligo di riscatto. La decisione finale spetterà a Claudio Ranieri. L'ex Lille è tra i convocati per la sfida di domani contro il Napoli.

?⚪️⚫️ EXCL: Fulham submit loan bid with obligation to buy clause for Zeki Celik. Decision now up to AS Roma and coach Claudio Ranieri. pic.twitter.com/4NgRPSYz27 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025

Diverse, invece, le informazioni di Gianluca Di Marzio: il Fulham ha presentato un'offerta per Celik ma non è stato inserito l'obbligo di riscatto, motivo per cui i giallorossi non gradiscono l'attuale formula. Al momento Ranieri non ha ancora dato il via libera e anche il calciatore sta riflettendo sulla proposta. I contatti tra le parti continueranno nelle prossime ore e l'inserimento dell'obbligo di riscatto potrebbe cambiare le carte in tavola.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE