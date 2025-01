Tre Fontane, primo allenamento del 2025 aperto al pubblico. Ranieri: "Vi renderemo orgogliosi". Calciomercato Roma, ipotesi scambio Pellegrini-Frattesi, Le Fée verso il Betis

Allo stadio Tre Fontane, oggi alle 15:00 si è tenuto il primo allenamento del 2025. La società ha voluto fare un regalo ai tifosi e, aprire la seduta della squadra al pubblico. Per l'occasione, circa 3000 supporters, ovvero la capienza massima dell'impianto, si sono riversati sulle tribune per applaudire e seguire la Roma nel suo primo allenamento dell'anno. Dopo la prima fase di attivazione muscolare, si è disputata una breve esercitazione dieci contro dieci. Con i portieri in campo, poi, si è giocata la prima partitella tra la squadra arancione e quella bianca. La vittoria è andata a quest'ultima, che era così formata: Svilar, Mancini, Hermoso, Dahl, Angelino, Soulé, Koné, Le Fée, Pellegrini, Saelemaekers e Misitano (autore del gol partita). Assenti durante l'allenamento Cristante, ancora out per il dolore alla caviglia e Dovbyk. Per l'ucraino lavoro precauzionale in palestra.

Al termine della partita, Claudio Ranieri ha voluto fare un discorso ai tifosi, ringraziandoli e augurandogli un buon anno: "Grazie a tutti per essere venuti. Ci fate sentire amati e questa è la cosa più importante. Faremo di tutto per far sì che voi siate orgogliosi di noi. Auguro un buon 2025 a tutti!".

Domani aprirà il calciomercato invernale e, la Roma è già attiva per rinforzare la propria rosa. Tra le tante voci che si stanno susseguendo, sta prendendo quota un ipotesi di scambio con l'Inter tra Lorenzo Pellegrini e Davide Frattesi. I giocatori sono entrambi scontenti e, già a partire da gennaio potrebbero cambiare casacca. Chi è vicinissimo all'addio è Enzo Le Fée. Dopo pochi mesi dal suo arrivo, il francese non ha convinto e potrebbe lasciare la Capitale in prestito. I giallorossi sarebbe infatti in contatto con il Betis, che avrebbe puntato anche Arthur della Juventus. Con il brasiliano, però, non si è ancora trovata la quadra sulla ripartizione dello stipendio, ragion per cui i biancoverdi potrebbero virare sull'ex Rennes.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA: AL LAVORO CON L'INTER PER UNO SCAMBIO PELLEGRINI-FRATTESI

CALCIOMERCATO ROMA: TRATTATIVA AVANZATA DEL BETIS PER LE FÉE E ARTHUR. MA C'È POSTO SOLO PER UNO

TRE FONTANE: PRIMO ALLENAMENTO DEL 2025. RANIERI AI TIFOSI: "FAREMO DI TUTTO PER FAR SÌ CHE SIATE ORGOGLIOSI DI NOI" (FOTO E VIDEO)

SOCIAL: IL CAPODANNO DEI GIALLOROSSI. DYBALA, ANGELINO E PAREDES INSIEME, SOULÉ E DOVBYK IN FAMIGLIA. SPETTACOLO PIROTECNICO PER SAELEMAEKERS (FOTO E VIDEO)

DOVBYK: LAVORO IN PALESTRA PER L'ATTACCANTE. GESTIONE IN VIA PRECAUZIONALE

TRE FONTANE: PELLEGRINI REGALA IL PALLONE A UN GIOVANE TIFOSO. APPLAUSI DAL PUBBLICO E QUALCHE INCORAGGIAMENTO (FOTO E VIDEO)

CRISTANTE ALLE PRESE CON L'INFORTUNIO: IN CAMPO ZOPPICANTE PER IL SALUTO AI TIFOSI AL TRE FONTANE (VIDEO)

FOTO E VIDEO - LA ROMA ABBRACCIA I TIFOSI AL TRE FONTANE: LE IMMAGINI DELL'ALLENAMENTO