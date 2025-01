Tre Fontane: lavoro in palestra per Dovbyk. Solo gestione in via precauzionale

Dalle ore 15:00 la Roma sta svolgendo il suo primo allenamento del 2025 al Tre Fontane, davanti a un gran numero di tifosi presenti in massa ad incitare i colori giallorossi. Fin da subito però si nota l'assenza di Artem Dovbyk, col giocatore che sta svolgendo lavoro in palestra. Il giocatore però sta bene e si tratta solo di semplice gestione in via precauzionale in vista dei prossimi delicati impegni.