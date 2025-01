Cresce l'attesa dei tifosi per il primo allenamento del 2025 della Roma, organizzato a porte aperte direttamente allo Stadio Tre Fontane. A meno di mezz'ora dall'inizio (ore 15:00) i tifosi sono già in fila, per assistere alla squadra giallorossa in vista anche dell'atteso derby di domenica 5 gennaio.

? Un po' di fila agli accessi per il Tre Fontane. Alle ore 15 squadra in campo per il primo allenamento del 2025 #asroma ??? pic.twitter.com/sUdidj5UE0 — laroma24.it (@LAROMA24) January 1, 2025