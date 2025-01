Cristante alle prese con l'infortunio: in campo zoppicante per il saluto ai tifosi al Tre Fontane (VIDEO)

Servirà ancora un po' di tempo per il recupero di Bryan Cristante dopo l'infortunio alla caviglia riportato durante Roma-Atalanta e, secondo gli ultimi aggiornamenti, l'obiettivo è quello di rivederlo in campo a metà gennaio.

Oggi il centrocampista ha seguito la seduta dei compagni al Tre Fontane aperta ai tifosi per il primo allenamento del 2025 ed è entrato in campo zoppicante per salutare i romanisti sugli spalti e scattare la foto di gruppo. Con lui presente anche Artem Dovbyk: per l'ucraino era prevista una seduta in palestra per gestirlo in via precauzionale.