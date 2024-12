Cristante: visita dallo specialista dei Friedkin

[...] Bryan Cristante era a Milano non solo per sostenere i propri compagni, ma perché di ritorno dalla Svizzera dove era stato per un controllo alla caviglia infortunata. Il centrocampista era volato a St Moritz, dal professor Georg Ahlbaumer, medico di fiducia dei Friedkin, che ha verificato lo stato dell'articolazione. Quella che all'inizio era stata trattata come una semplice distorsione si era poi rivelata, un paio di settimane dopo, qualcosa in più a causa dell'interessamento dei legamenti. [...] Ora Cristante, che comunque con la gestione Ranieri ha perso la maglia da titolare, seguirà una nuova strategia conservativa, con l'obiettivo di tornare in campo a metà gennaio.

(Corsera)