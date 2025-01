Calciomercato Roma: al lavoro con l'Inter per uno scambio Pellegrini-Frattesi

Roma e Inter hanno iniziato a ragionare sulla fattibilità di un'operazione che vedrebbe Lorenzo Pellegrini in nerazzurro e Davide Frattesi in giallorosso, scrive nella propria edizione online il quotidiano dedicato alle faccende giallorosse.

Si tratta di due giocatori accomunati da situazioni, dal punto di vista tecnico, molto simili: fondamentalmente scontenti, pronti a valutare la possibilità di cambiare aria per rilanciarsi e ritrovare quella centralità perduta. Diverse, invece, situazioni contrattuali e costi d'ingaggio o cartellino: scadenza 2026 e un ingaggio molto alto per il numero 7 della Roma, scadenza 2028 e un valore del cartellino più alto per l'ex Sassuolo. Affare complesso, ma le parti hanno iniziato a ragionare sulla fattibilità dell'operazione già dal mese di gennaio.

(ilromanista.it)

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO