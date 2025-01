Social: il Capodanno dei giocatori della Roma. Dybala, Angelino e Paredes insieme, Soulé e Dovbyk in famiglia: spettacolo pirotecnico per Saelemaekers (FOTO e VIDEO)

Inizia un nuovo anno in casa giallorossa, con la speranza che possano arrivare tante soddisfazioni sotto tutti i punti di vista. Tutti i giocatori si sono concessi una serata di relax, prima di tornare subito agli ordini di Claudio Ranieri per l'allenamento a porte aperte al Tre Fontane. Paulo Dybala ha festeggiato in compagnia della moglie Oriana e dei compagni di squadra e amici Angelino e Leandro Paredes: "Felice 2025 per tutti".

L'attaccante Artem Dovbyk ha invece festeggiato il Capodanno in famiglia, insieme alla moglie e alla figlia.

Stesso discorso anche per Matias Soulé che ha deciso di festeggiare l'inizio del nuovo anno insieme alla fidanzata e la sua famiglia.

Scelta di tranquillità condivisa anche dal portiere Mile Svilar che ha festeggiato il Capodanno insieme alla sua fidanzata.

Più movimentata invece la mezzanotte di Alexis Saelemaekers che si è goduto uno spettacolo pirotecnico direttamente dalla terrazza di casa.