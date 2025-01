Calciomercato Roma: trattativa avanzata del Betis per Le Fée e Arthur. Ma c'è posto solo per uno

Dopo una prima parte di stagione complicata, Enzo Le Fée potrebbe salutare già la Roma a gennaio. Tra le squadre che si sono mosse per il centrocampista ex Rennes c'è il Betis Siviglia che aveva un accordo già con Arthur.

Manca, invece, quello con la Juventus e a quel punto gli spagnoli hanno gettato le basi per prendere Le Fée dalla Roma. Entrambe le trattative sono in fase avanzata ma il Betis prenderà soltanto uno dei due.

Incroci pericolosi tra #ASRoma e #Juventus in Andalusia. Entrambe sono in trattativa per cedere al #RealBetis i propri esuberi. I biancoverdi hanno un’intesa sia con Enzo #LeFee sia con #Arthur Melo: per quest’ultimo però non c’è la quadra con la #Juve sulla ripartizione dello…

