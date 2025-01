Tre Fontane: Pellegrini regala il pallone a un giovane tifoso. Applausi del pubblico e qualche incoraggiamento (FOTO e VIDEO)

La Roma inizia il 2025 con i suoi tifosi: nel pomeriggio la squadra si è allenata allo Stadio Tre Fontane davanti ai romanisti sugli spalti. A fine seduta è andato in scena un bel siparietto con protagonista Lorenzo Pellegrini: il capitano ha calciato un pallone ai tifosi in tribuna che, però, è andato oltre la zona dove erano presenti i sostenitori. Quindi, si è fatto restituire la sfera da un membro dello staff e, avvicinandosi alla rete di recinzione, ha regalato il pallone a un giovanissimo tifoso. Applausi per Pellegrini e qualche incoraggiamento per il centrocampista che sta vivendo una stagione complicata. Qualcuno, infatti, gli ha gridato: "Daje Lollo non mollare".

