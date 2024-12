Ranieri blinda Dybala, Paredes e Hummels: "Voglio che facciano parte della Roma del futuro". Sold out i biglietti per l'allenamento al Tre Fontane

Milan-Roma, partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 (arbitra Fabbri), si avvicina e questa mattina i giallorossi sono scesi in campo per continuare la preparazione. Ancora assente Bryan Cristante, il quale tornerà a gennaio a causa della lesione ai legamenti della caviglia rimediata contro l'Atalanta.

Alle 13 si è tenuta la conferenza stampa di Claudio Ranieri: il mister ha toccato numerose tematiche tra cui il futuro di Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Mats Hummels e Leandro Paredes.

Il 1° gennaio alle ore 15 la Roma scenderà in campo allo Stadio Tre Fontane e l'allenamento sarà aperto ai tifosi, i quali hanno immediatamente acquistato tutti i tagliandi disponibili in poche ore: l'impianto è quindi sold out.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - FRIEDKIN HA SCELTO: NICCOLÒ È IL SIMBOLO PER LA RIPARTENZA

CORSERA - DYBALA È PIÙ LONTANO DAL GALATASARAY MA I TURCHI NON MOLLANO

LA REPUBBLICA - CRISTANTE E GLI ERRORI MEDICI: STOP DOPO IL SECONDO TEST SULLA CAVIGLIA

MILAN-ROMA: ARBITRA FABBRI

CONFERENZA STAMPA, RANIERI: “VOGLIO CHE DYBALA, PAREDES E HUMMELS FACCIANO PARTE DELLA SQUADRA DEL FUTURO. IL NUOVO CEO? MI OCCUPO SOLO DI QUESTIONI TECNICHE…” (VIDEO)

TRE FONTANE: SOLD OUT L’ALLENAMENTO DEL 1 GENNAIO

TRIGORIA, ROMA IN CAMPO A DUE GIORNI DAL MILAN: OUT CRISTANTE (FOTO E VIDEO)

MILAN-ROMA: SAN SIRO VERSO IL SOLD OUT

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24