Cristante e gli errori dei medici: stop dopo il secondo test sulla caviglia

[...] L'allenatore per la trasferta milanese potrà contare sull'intera rosa, fatta eccezione per Bryan Cristante, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia accusato nella gara persa contro l'Atalanta del 2 dicembre. Il centrocampista ha una lesione ai legamenti della caviglia, che lo terrà fuori dal campo per altre tre settimane. Cristante infatti dovrà saltare Milan, Lazio e Bologna. Uno stop di quasi due mesi causato da un errore dello staff medico che, dopo la gara contro l'Atalanta, ha sottovalutato il problema. [...] Cristante d'altronde ha una soglia del dolore molto alta. Da tempo convive con un problema alla schiera che non gli ha impedito di giocare Ma stavolta il versamento alla caviglia è rimasto esteso per diversi giorni, tale da obbligare lo staff medico ad una seconda risonanza che ha evidenziato la lesione dei legamenti. Da qui lo stop forzato che ha evitato guai peggiori. Appuntamento a metà gennaio, con la speranza di tornare a disposizione di Ranieri per la gara contro il Genoa [...]

(la Repubblica)