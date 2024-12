Domenica alle 20:45, la Roma affronterà il Milan a San Siro. Dopo l'ultima convincente vittoria ottenuta contro il Parma, i giallorossi dovranno confermarsi, ottenendo la prima vittoria in trasferta di questo campionato. Oggi alle ore 13 Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa del ‘Fulvio Bernardini’ e risponderà alle domande dei cronisti. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l’evento in diretta.