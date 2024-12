Allenamento Tre Fontane: dalle 15 di oggi è possibile prenotare il tagliando gratuito per assistere alla seduta

A partire dalle ore 15 di venerdì 27 dicembre, sarà possibile prenotare i tagliandi segnaposto per accedere allo Stadio Tre Fontane ed assistere all’allenamento della Roma, in programma il 1 gennaio alle 15. Sarà possibile prenotare tagliandi segnaposto fino alle ore 12 di mercoledì 1° gennaio, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. Come fa sapere il club giallorosso, inoltre, tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2019 potranno accedere senza segnaposto.

