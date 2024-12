FELICI: "Forse è arrivato il momento per Pellegrini di trovarsi un altro posto" - ASSOGNA: "Andrebbe protetto in maniera diversa da tecnico e proprietà"

Il momento di Lorenzo Pellegrini diventa inevitabilmente uno degli argomenti più discussi nelle trasmissioni radiofoniche sulla Roma. "Penso che andrebbe protetto in maniera diversa da proprietà e tecnico, lui non è contento ma vuole provare a fare di tutto per rimanere" dice Paolo Assogna che poi aggiunge: "La Roma venderebbe volentieri sia Pellegrini che Cristante". "Forse è arrivato il momento pure per Pellegrini di trovarsi una collocazione un pochino più consona, che gli permetta di esprimersi senza un peso sullo stomaco" il pensiero di Antonio Felici.

Milano col Milan, derby e poi trasferta col Bologna. Questa la previsione di Pino Vaccaro: "5 punti in tre partite con vittoria nel derby".

Da quando è arrivato Ranieri la salute di Dybala c'è. Pare abbia detto "no" al Galatasaray. strana questa storia però, perché il procuratore è andato lì per parlarci. Dal calciatore arriva l'apertura per spalmare il contratto, è una cosa rarissima (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Alla domanda sul futuro, sorprende la differenza di trattamento di Ranieri tra Dybala, Paredes, Hummels e Pellegrini (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5)

Se Ranieri ha detto quelle parole su Pellegrini evidentemente il giocatore non è contento (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5)

Pellegrini? Penso che andrebbe protetto in maniera diversa da proprietà e tecnico, lui non è contento ma vuole provare a fare di tutto per rimanere. Penso che se arrivassero offerte interessanti, la Roma venderebbe volentieri sia Pellegrini che Cristante (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Le scelte su Dybala, Paredes e Hummels le farei fare all'allenatore che verrà, non a Ranieri (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5)

Forse è arrivato il momento pure per Pellegrini di trovarsi una collocazione un pochino più consona, che gli permetta di esprimersi senza un peso sullo stomaco, perché fare il capitano romanista alla Roma non è un peso da niente, bisogna avere le spalle larghe nel saperlo sostenere. E lui ha dimostrato in questi anni di avere delle difficoltà a farlo, quindi e più di là che di qua... (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

El Shaarawy per Pisilli può essere l'unico cambio per domenica rispetto alla formazione della settimana scorsa che tanto è piaciuta a Ranieri (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma fa 5 punti nelle prossime 3: pareggia a Milano, vince il derby e fa un punto col Bologna (PINO VACCARO, Tele Radio Stereo, 92.7)