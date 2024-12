Dybala è più lontano dal Galatasaray ma i turchi non mollano

[...] Più passano i giorni, però, e più la Joya sembra riavvicinarsi alla Roma. Non solo per le parole di Ranieri ("c'è una Roma con Dybala e una senza"), identiche a quelle usate da Mourinho, o per gli applausi (tanti) che l'Olimpico gli ha riservato col Parma, ma principalmente perché Dybala nella Roma ci sta bene e con i compagni - ha trascorso la vigilia insieme a Paredes, Soulé e Angelino - è perfettamente integrato. Tra una manciata di presenze (dipende da quanto i giallorossi andranno avanti nelle coppe, ma non meno di 6 o 7), per lui scatterà il prolungamento automatico fino al 2026, ma vista l'entità dell'ingaggio (circa 12 milioni netti compresi i bonus) l'argentino sarebbe disponibile a spalmare lo stipendio allungando la scadenza e magari abbassando la clausola da 12 milioni. La proposta da Trigoria non è ancora arrivata, ma c'è ancora tempo (non troppo) per decidere. Nel frattempo dovrà concentrarsi sul campo e sulla gara di domenica (ore 20.45) col Milan [...] Ranieri (oggi alle 13 in conferenza stampa) lo farà giocare al centro dell'attacco al fianco di Dovbyk per provare a centrare la prima vittoria in trasferta (l'ultima è datata 25 aprile a Udine) in questa stagione. [...]

(Corsera)