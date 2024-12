Il 2024 sta per volgere al termine e la Roma scenderà in campo per l'ultima volta il 29 dicembre alle ore 20:45 per affrontare il Milan di Paulo Fonseca nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Nonostante le due squadre non stiano brillando in questo campionato, allo Stadio San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: i biglietti stanno per esaurire ed è atteso il sold out.