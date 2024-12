Domani la Sampdoria: out Hummels, Koné e Cristante. Il Galatasaray incontra l'agente di Dybala, Ranieri: "Se non vuole restare e c'è una possibilità..."

Giornata ricca di notizie in casa Roma. L'argomento principale è sicuramente il futuro di Paulo Dybala, il quale è seguito con grande attenzione dal Galatasaray: il club turco ha incontrato l'agente della Joya e il vicepresidente della società ha confermato i contatti tra le parti. Non si sbottona, invece, Claudio Ranieri: "Se ha altre priorità bisogna anche essere d'accordo in due. Se il ragazzo non vuole restare e c'è una possibilità. Voglio solo giocatori contenti di stare qua". Intanto i giallorossi starebbero pensando a Omar Marmoush dell'Eintracht Francoforte in vista della prossima stagione per sostituire l'attaccante argentino.

Domani la Roma affronterà la Sampdoria in occasione del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e Sir Claudio dovrà fare a meno di Manu Koné, Mats Hummels e Bryan Cristante, i quali non sono stati convocati a causa di alcuni problemi fisici.

Inoltre è pronta una novità nell'organigramma della società capitolina: Federico Balzaretti tornerà infatti nel club giallorosso e farà parte dell'area scouting, occupandosi principalmente di seguire i calciatori in prestito.

