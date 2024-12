Balzaretti verso il ritorno alle Roma: entrerà nell'area scout e seguirà i giocatori in prestito

La Roma è pronta ad accogliere nuovamente Federico Balzaretti. Secondo le indiscrezioni del giornalista del Tempo Filippo Biafora, il ds Florent Ghisolfi ha scelto Balzaretti per ampliare l'area scout della società. L'ex terzino, che ha vestito la maglia giallorossa e già in passato ha fatto parte nello staff dirigenziale del club, si occuperà anche di seguire i giocatori in prestito con la carica di Loan Manager.

