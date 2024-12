Friedkin ribalta la Roma

[...] I soli tre punti conquistati hanno aperto i boccaporti del rinnovamento. Sostenuto dalla famiglia Friedkin, Ranieri prepara il mercato di gennaio: dovrebbe uscire una squadra diversa sia negli uomini che nello spirito. [...]

La sconfitta di Como, ha indicato l'unica soluzione possibile per smuovere le acque dopo due cambi in panchina: rivoluzionare la rosa, liberandola da ingaggi esosi rispetto a quanto fatto vedere sul campo. Sostituendoli, così, con professionisti affamati di gloria. [...]

In estate è stato sbagliato tutto, nonostante i 121 milioni di investimenti. [...] Adesso sono pochi i giocatori a poter guardare al futuro con serenità. Svilar è esploso a Como scagliandosi contro i compagni, poi calmato da Hummels. Saelemaekers è uscito dal campo borbottando. Lo stesso Koné può facilmente essere contattato da squadre di Premier League. [...] I Friedkin stanno mettendo in discussione giocatori come Dybala, anche se di lui si parlerà più avanti, Lorenzo Pellegrini, Mancini, Cristante ed Hermoso, che non si è mai inserito in squadra. In entrata, i giallorossi cercheranno tre rinforzi: terzino destro, difensore centrale e attaccante.

(corsport)