Calciomercato Roma, Dybala: le posizioni di club e giocatore

Tra i soli 16 punti in campionato in altrettante giornate e la Coppa Italia alle porte, in casa Roma si torna a parlare con insistenza del futuro di Paulo Dybala dopo le ultime notizie dei quotidiani in merito a una rivoluzione dei Friedkin a gennaio. Dalla Turchia arrivano indiscrezioni di un forte interesse del Galatasaray per assicurarsi l'argentino già nella sessione invernale - il suo agente era ad Istanbul - e il vicepresidente del club turco ha confermato i contatti tra le parti. E oggi, alla vigilia di Roma-Sampdoria, anche il tecnico Claudio Ranieri è intervenuto sulla questione Dybala-Galatasaray: "Non lo so, ognuno fa il suo gioco. Fa piacere averlo e metterlo in campo quando sta bene. Se ha altre priorità bisogna accettarlo. Voglio solo giocatori contenti, io non ho percepito alcun disagio da parte da sua".

Da quanto intercettato dalla redazione de LAROMA14.IT, le versioni delle due parti sono le seguenti.

Sul fronte del club giallorosso, la Roma non è a conoscenza di eventuali offerte del Galatasaray né ha dato l'ok ai rappresentati del giocatore di andare a trattare con i turchi. Dal lato giocatore, il Galatasaray è interessato da tempo alla Joya: il suo entourage cerca di capire se esistono i presupposti di un addio, soprattutto perché da giorni il nome di Dybala circola sugli organi di stampa tra i giocatori in partenza. L'argentino, in scadenza a giugno e con una clausola per il rinnovo automatico che scatterà tra poche partite, non ha interesse ad andar via a gennaio e vuole rimanere in giallorosso. Tra l'altro, la società e il ds Ghisolfi in questi mesi non hanno contattato l'entourage del 21.

LR24