RANIERI: "Faremo un mercato per migliorare la Roma. Dybala? Se ha altre priorità è giusto accontentarlo”

SPORTMEDIASET - Claudio Ranieri, alla vigilia del match di Coppa Italia, ha parlato della sfida contro la Sampdoria, del momento giallorosso, del prossimo mercato e del futuro di Paulo Dybala. Le sue parole:

La Coppa arriva in un momento difficile. Un'occasione di riscatto?

"Sicuramente, a Como abbiamo fatto un secondo tempo non accettabile. Ci teniamo alla Coppa, la Roma ha vinto 9 volte e i tifosi ci tengono. Anche i ragazzi ci tengono. Ora pensiamo alla Samp, vorranno mettersi in mostra ed è una partita da prendere con le molle"

La proprietà vuole accelerare la rivoluzione?

"Mi fa piacere che parlano, dite sempre che non parlano. Non commento quello che ci diciamo con la proprietà, saremo vigili e porteremo giocatori da Roma. Prendere tanto per prendere e per far felici i tifosi non ci tengo, se si migliora bene sennò si va avanti così"

Dybala-Galatasaray?

"Non lo so, ognuno fa il suo gioco. Fa pacere averlo e metterlo in campo quando sta bene. Se ha altre priorità bisogna accettarlo. Voglio solo giocatori contenti, io non ho percepito alcun disagio da parte da sua."