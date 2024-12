DI CARO: "In estate la Roma doveva essere più netta con Dybala" - ORSI: "Giallorossi squadra degli equivoci"

Domani la Roma di mister Ranieri scenderà in campo contro la Sampdoria. Alla vigilia del match, l'etere romano si sofferma in particolare sulla situazione di Paulo Dybala, per il quale da questa mattina si parla di una possibile partenza in direzione Turchia. "La Roma doveva essere più netta con Dybala, anche di fronte ai tifosi", la posizione di Andrea Di Caro. Il pensiero di Nando Orsi, invece: "La Roma è la società degli equivoci dalla prima partita di campionato".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Il periodo di gennaio è complicatissimo per fare cessioni. A qualcuno forse sta un po' stretta questa situazione di classifica, i giocatori devono capire che gli obiettivi stagionali sono cambiati (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è la società degli equivoci dalla prima partita di campionato. Come puoi pensare di raddrizzare una stagione che inizia con 3 cambi in panchina? È la squadra che deve reagire, l'allenatore può fare poco (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A sinistra non può bastare Angelino, vai dalla Fiorentina e chiedi in prestito Biraghi. Lì bisogna tamponare (FEDERICO NISII, Radio Manà Manà Sport 90.9)

Dovbyk? Se un giocatore fa la prima stagione buona a 26 anni mi fa venire diverse domande. Una cosa che non mi convinceva, anche quando lo guardavo con l'Ucraina, era la poca cattiveria agonistica. Io 36 milioni per lui non l'avrei spesi. Avrei preferito Retegui, che tra l'altro l'Atalanta ha pagato la metà (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport 90.9)

Giocatori come Dybala riescono a rendere quando tutto funziona, può permettersi di giocare palla sui piedi, non ti dà lo scatto ma ti dà altro. In una squadra che funziona diventa forte tra i forti. La Roma doveva essere più netta con Dybala, anche di fronte ai tifosi (ANDREA DI CARO, Radio Manà Manà Sport 90.9)

Ranieri non mi è piaciuto per niente in conferenza stampa post-Como: non riesce a capire che stiamo in una zona di grande difficolta, perché queste sono partite spareggio. Ora c’è il Parma, con cui sei obbligato a vincere, perché la classifica preoccupa molto. Se non batte i pugni sul tavolo e non fa capire a questa squadra che bisogna rendere molto di più e che bisogna sacrificarsi un po’ di più, io non so che futuro ci si può immaginare per la Roma (CICCIO GRAZIANI, Retesport, 104.2)