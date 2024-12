Al Galatasaray o in Italia, ma lontano da Trigoria: Pellegrini, futuro in bilico

La Roma si prepara alla rivoluzione di gennaio. I Friedkin hanno preso una decisione, la prossima sessione dovrà cambiare il volto della squadra e nessuno è più certo del posto. La prestazione offerta a Como è stata inguardabile e l'unico modo per rimescolare le carte in tavola è rivoluzionare la rosa. Una missione al limite del possibile per Florent Ghisolfi, che cercherà di accontentare Claudio Ranieri. [...] Nella lista dei cedibili, dunque, c'è pure Lorenzo Pellegrini, che sta vivendo il suo peggior momento da quando veste la maglia giallorossa. La sola prestazione contro il Braga non ha modificato le critiche. [...] Il suo contratto scade nel 2026 e da Trigoria non sono arrivati segnali di apertura al rinnovo. Il suo agente, infatti, ha già iniziato a sondare qualche club italiano, offrendolo sia ad Inter che Napoli. Il problema, però, rimane l'ingaggio di 5 milioni di euro l'anno. [...] Ci sarebbe anche la pista che porta al Galatasaray in Turchia. Istanbul è un porto sicuro in cui rilanciare la propria carriera. Dopo Zaniolo, Icardi e Osimhen, adesso potrebbe toccare proprio a Pellegrini.

(La Repubblica)